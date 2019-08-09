الصين تعلن حالة التأهب مع اقتراب إعصار قوي

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أصدر المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين تحذيرا شديدا في ساعة مبكرة من صباح الجمعة مع اقتراب الإعصار ليكيما الهائل من إقليم تشجيانغ على الساحل الشرقي للبلاد.

وقال المكتب إن من المتوقع أن يصل ليكيما، وهو الإعصار الأقوى منذ عام 2014، إلى البر الرئيسي في الساعات الأولى من صباح السبت ثم يتجه شمالا بعد ذلك. وحذر من رياح قوية في منطقة دلتا نهر يانغتسي التي تشمل شنغهاي.

وألغت تايوان بالفعل رحلات جوية وأمرت بإغلاق الأسواق والمدارس مع اتجاه الإعصار صوب الشمال الغربي.

وألغيت الرحلات الجوية من وإلى تايوان. كما علقت بعض القطارات من شنغهاي بيع التذاكر في مطلع الأسبوع.

وقالت صحيفة شنغهاي ديلي الرسمية إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على شنغهاي تصحبها رياح قوية وتستمر حتى الأحد وإن من المنتظر إجلاء نحو 16 ألفا من السكان.

كما حذرت وزارة الموارد المائية الصينية أيضا من مخاطر الفيضانات في القطاعات الشرقية وقطاع المصب في نهر يانغتسي والنهر الأصفر حتى يوم الأربعاء.