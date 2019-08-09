ترامب يعين مدير مكافحة الإرهاب قائما بأعمال مدير المخابرات

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن جوزيف ماغوير المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب سيصبح قائما بأعمال مدير المخابرات الوطنية.

وقال ترامب على تويتر إن ماغوير سيتولى المنصب في 15 من أغسطس آب عندما يتنحى دان كوتس المدير الحالي للوكالة التي تشرف على أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية.

ويقود ماغوير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب منذ ديسمبر كانون الأول. وفي وقت سابق من يوم الخميس، استقالت سو غوردون نائبة مدير المخابرات الوطنية.

ولم يتضح سبب استقالة غوردون التي كانت تحظى بدعم مسؤولين حاليين وسابقين، لما تتمتع به من خبرة طويلة في العمل بالمخابرات.

وشاب التوتر علاقة ترامب مع كوتس الذي أيد تقييم المخابرات الأميركية بأن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 بهدف دعم ترامب في مواجهة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

كما اعترض ترامب على تحليلات المخابرات الأميركية لقضايا رئيسية، منها البرنامج النووي الإيراني والقضية الكورية الشمالية، وهي تحليلات تعارضت مع تقييماته الخاصة.

ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على مرشح ترامب لمنصب مدير المخابرات الوطنية بشكل دائم.