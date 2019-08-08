فضيحة بيل كلينتون الجنسية الى الواجهة مجدداً

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تستعد مونيكا لوينسكي، المتهمة بدخولها في علاقة غير شرعية مع الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، لطرح مسلسل "قصة الجريمة الأمريكية" بجزئها الثالث. والمتوقع عرضه في شهر أيلول.

بحسب موقع "سكاي نيوز" فإن هذا الموسم من المسلسل سيطرح قصة لوينسكي مع الرئيس، تحديدا محاكمة بيل كلينتون في العام 1998، والتي كادت أن تتسبب بعزله من منصبه.

ستجسد الممثلة الأميركية بيني فيلدستاين شخصية مونيكا لوينسكي، والممثلة الأميركية سارة بولسونستلعب دور ليندا تريب، صديقة مونيكا التي سجلت اعترافاتها سرا. أما الممثلة آنالي أشفورد فستقوم في دور بولا جونز، لكن لم يتم تحديد إسم الممثل الذي سيلعب دور الرئيس السابق بيل كلينتون حتى الآن.