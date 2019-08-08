العلماء يحذرون من خطر انفجار بركاني كارثي في الولايات المتحدة

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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن هاواي تواجه في المستقبل ثورانًا كارثيًا لبركان كيلوا. والسبب سيكون تراكم المياه في الجزء السفلي من الحفرة، بحسب موقع "لايف ساينس".

وفقا لدراسة أجراها العلماء، ثلاثة خزانات تشكلت في الحفرة، وعمقها لا يزال مجهولا. أكبر البحيرات يبلغ عرضها 14 م.

حدث تراكم المياه بسبب الشقوق في الصخور. في الوقت نفسه، الحفرة نفسها، بسبب الثوران السابق، نزلت 300 متر وتعرضت للمياه الجوفية.

وفقًا للباحثين، ستتحد البرك عاجلاً أم آجلاً، والثوران التالي للصهارة الحارة الحمراء ستحول الماء إلى بخار وسيحدث انفجار قوي.

يمكن أن ينمو حجم الصهارة أيضًا بسبب ظهور العديد من فقاعات الغاز، مما سيزيد من قوة الانفجار. العواقب، حسب العلماء، ستكون كارثية بسبب إطلاق كمية هائلة من الغاز والصخور في الهواء.

والآن لا يوجد كميات كبيرة من المياه في الخزانات الموجودة تحت البركان، لذلك فليس من المتوقع حدوث انفجار في المستقبل القريب.