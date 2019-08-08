بالفيديو... مراهق يلقى مصرعه بسبب التقاط صورة على برج كهربائي

A + A -

توفي شاب أوكراني يبلغ من العمر 16 عامًا بعد تعرضه لصعقة كهربائية عندما كان يحاول التقاط صورة سيلفي على دعامة كهربائية.

أصيب الشاب بالصدمة الكهربائية بعدما صعد هو وصديقه على برج كهربائي عالي التوتر لالتقاط صورة سيلفي، سقط على إثرها من المنصة العليا إلى المتوسطة وبقي معلقا على إطار معدني.

وقام صديقه بالنزول على الفور واستدعاء فريق الإنقاذ، الذين نقلو الشاب إلى المستشفى إلا أنه توفي بعد يومين.

وأوضح الأطباء أن التوتر الكهربائي أثر على الأعضاء التي تحافظ على الحياة في الجسم، مما أدى إلى إصابة كليتيه وعدد من الأعضاء الداخلية الأمر الذي أدى إلى وفاته بعد عدة أيام.