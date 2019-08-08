أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى بلد آسيوي

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رفعت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، مستوى التحذير بشأن السفر إلى هونغ كونغ، وحثت المسافرين على توخي المزيد من الحذر في المنطقة بسبب ما وصفتها باضطرابات أهلية بعد شهور من الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان.

هونغ كونغ-سبوتنيك. قال التنويه الذي نشر على الموقع الإلكتروني للقنصلية الأمريكية العامة لهونغ كونغ ومكاو يوم الأربعاء: "امتدت الاحتجاجات والمواجهات إلى أحياء غير تلك التي سمحت الشرطة فيها بالمسيرات".

وأضاف: "تلك المظاهرات، التي يمكن حدوثها دون إشعار أو بعد إشعار قصير، من المرجح أن تستمر". وتم رفع التحذير إلى المستوى الثاني بين أربعة مستويات، بحسب ما نقلت "رويترز".

وحذرت أستراليا مواطنيها أيضا بشأن السفر إلى هونج كونغ، يوم الأربعاء.

وتشهد هونغ كونغ منذ شهور احتجاجات بدأت بمعارضة مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم اتخذت السلطات قرارا بتعليقه، لكنها تحولت إلى تحد مباشر لحكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام ومطالبات بديمقراطية كاملة.