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بايدن عن ترامب: "سمومه" تشعل سعير تفوق العرق الأبيض

8
AUGUST
2019
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وجه جو بايدن، أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات التمهيدية الرئاسية الأميركية، الأربعاء، اتهامات قاسية للرئيس دونالد ترامب تفيد بأنه "أجج سعير تفوق العرق الأبيض"، وذلك بعد حادثة إطلاق النار في إل باسو.

واستخدم بايدن تعبيرات قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه بإطار حملته الانتخابيّة في بيرلينغتون بولاية أيوا، قائلاً إنّ ترامب "تبنى علنًا ومن دون وازع، الاستراتيجيّة السياسيّة (المتمثّلة بـ) الكراهية والعنصريّة والقسمة".

وندّد بايدن بما سماه الخطاب "السامّ" لترامب، قائلاً "سواء بلغة واضحة أو مشفرة، أجج هذا الرئيس سعير تفوق العرق الأبيض في هذه البلاد".

وأردف "لدينا مشكلة مع هذا المد المتصاعد لتفوّق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولدينا رئيس يشجعه".

ووصل ترامب، الذي واجه سيلا من الانتقادات منذ حدوث عمليات إطلاق النار نهاية الأسبوع المنصرم، الأربعاء، إلى مدينة إل باسو على الحدود مع المكسيك، حيث قتل مسلح 22 شخصًا، السبت، بدعاوى أيديولوجية عنصرية.

وتزامنا، تجمع مئات المتظاهرين في احدى حدائق إل باسو احتجاجا على زيارة الرئيس الجمهوري المتهم بإثارة التوترات في الولايات المتحدة من خلال الخطب التي يلقيها.

 

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