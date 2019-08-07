صورة صادمة لشرطة تكساس... هل عادت العبودية؟

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اعتذرت شرطة ولاية تكساس الأميركية عن صورة أثارت استياء رواد الانترنت، تظهر رجلين أبيضين على الخيل يجران رجلا ذو بشرة سوداء إلى مركز الشرطة.

واعتذر رئيس الشرطة للشخص عن الإحراج غير الضرورين، مشيرا أن الضابطين كان بإمكانهما انتظار سيارة الشرطة لنقله إلى مكان التحقيق.

وقال رئيس شرطة غالفستون فيرنون هيل، "نحن نتفهم التصور السلبي لهذا الإجراء ونعتقد أنه من الأنسب إيقاف استخدام هذه التقنية. اتخذ رئيس الشرطة إجراء فوريا لتعليق تقنية النقل هذه أثناء الاعتقالات".

وأضاف "لقد غيرنا الإجراءات على الفور لمنع استخدام هذا الأسلوب، وسنراجع جميع التدريبات والإجراءات المستخدمة للوصول إلى طرق أكثر ملاءمة".

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر ضابطي شرطة في ولاية تكساس الأمريكية على الخيل يقومان بسحب رجل ذو بشرة سوداء إلى مقر الشرطة في مشهد أثار استياء الكثير من المشاهدين، الذين أشاروا إلى أن الصورة تعيد إلى الأذهاب مشاهد من عصر العبودية.