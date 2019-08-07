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فاز بـ"الجائزة الحلم".. 12 ألف دولار شهريا لمدة 30 عاما

7
AUGUST
2019
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لا شك أن كثيرين منا يحلمون، أو على الأقل يعبرون عن رغبتهم، في الحصول على راتب شهري وهم جالسين في بيوتهم دون عمل.. فهم يريدون النوم في أي وقت والنهوض من الفراش في أي وقت أيضا دون أن يكونوا مضطرين للإسراع إلى العمل أو غير ذلك.

يبدو أن مثل هذه الأمور أصبحت متاحة بالنسبة لفئة قليلة من الناس، ففكرة يانصيب "استعد للحياة"، التي تعد جزءا من اليانصيب الوطني، صارت تتيح مثل هذه الأمور، وهو ما حدث بالفعل مع البريطاني الموظف في شركة أمازون دين وايمز.

فقد أصيب وايمز، البالغ من العمر 24 عاما، بالذهول بعد فوزه في اليانصيب الوطني، حيث سيحصل على 10 آلاف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 12166 دولار، شهريا خلال الثلاثين عاما المقبلة.

ولم يستطع وايمز أن يصدق عينيه عندما تخطى 5 كرات و"كرة الحياة" ليفوز بالجائزة الكبرى "استعد للحياة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وقال الشاب وايمز، من مدينة بيتربورو في وسط إنجلترا، إنه لم يفكر مرتين قبل أن يترك وظيفته لمتابعة شغفه في مجال كتابة السيناريو.

ووايمز رابع شخص يفوز بالجائزة الكبرى، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.6 مليون جنيه (4.4 مليون دولار)، منذ طرحها أول مرة في 18 مارس من العام الجاري.

ومن المؤكد أن دين سيعيش في رغد بفضل هذه الجائزة، التي ستضعه بين أعلى 2 في المئة من العاملين في بريطانيا، دون الحاجة إلى رفع إصبعه أو العمل.

قال وايمز "إنه أمر لا يصدق. أنا في الرابعة والعشرين من العمر وأنا الآن مستعد للحياة بكل ما في الكلمة من معنى".

وأضاف أنه بعد اكتشاف فوزه باليانصيب "عرفت بالضبط ما كنت سأفعله بعد ذلك. الحصول على 10 آلاف جنيه إسترليني كل شهر يسمح لي بالبدء في العمل من خلال قائمة الإنجازات التي أرغب في تحقيقها في حياتي".

وأشار إلى أنه كان يرغب دائما في تحقيق حلمه بأن يصبح كاتب نصوص وسيناريو وأن هذا الفوز "يتيح لي الآن حرية القيام بذلك. لم أضطر إلى التفكير فيه مرة أخرى.. لقد تركت وظيفتي الحالية حتى أتمكن من البدء في العمل على وظيفة كنت أرغب فيها دائما".

وقال إنه مازال لا يصدق أنه سيحصل على 10 آلاف جنيه إسترليني كل شهر لمدة 30 عاما، وأضاف "أعيش الحلم حرفيا"!

كان وايمز يحتاج في السابق إلى العمل في نوبات وأثناء عطلات نهاية الأسبوع، الأمر الذي اضطره إلى تأجيل شغفه بالكتابة للشاشة الفضية ووضعه على الرف.

وبالإضافة إلى الراتب الشهري الكبير، لن يضطر وايمز الآن إلى دفع ضريبة على أرباحه الضخمة.

وأضاف قائلا: "لقد كان حلمي دائما أن أصبح كاتب سيناريو.. لقد أحببت دائما أن أصبح كاتبا سينمائيا. أحب الأفلام والمسرح والآن يمكنني أن أفعل شيئا بهذا! يمكنني تحويل شغفي إلى وظيفة، شيء لم أكن أبدا أعتقد أنني أستطيع أن أفعله".

وأوضح وايمز أن أول شيء من الرغبات والإنجازات التي توجد في قائمة ما سيقوم به هو ركوب منطاد الهواء الساخن والهبوط بالمظلة.

وقال إنه لا يستطيع أن يصدق فعلا أنه سيكون قادرا حقا على القيام بهذه الأشياء "فلا شيء يبدو واقعيا حتى الآن"، لكنه مع ذلك حجز بالفعل للقيام برحلة إلى "ديزني لاند باريس" مع عائلته.

يشار إلى أن متوسط الدخل "السنوي" في بريطانيا يبلغ نحو 29400 جنيها، حوالي 36 ألف دولار، للعاملين بدوام كامل (أي 3 آلاف دولار شهريا)، وفقا لآخر مسح.

 

 

 

 

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