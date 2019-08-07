جونغ أون: إطلاق الصواريخ تحذير لواشنطن وسيئول

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أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن إطلاق الصواريخ هو بمثابة تحذير للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اللتين بدأتا بمناورات مشتركة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن الزعيم راقب شخصيا إطلاق صواريخ تكتيكية موجهة من نوع جديد، أمس .

وقال كيم خلال عملية الإطلاق، إن هذه "مناسبة لإرسال تحذير مناسب بشأن المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة والسلطات الكورية الجنوبية".

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت فجر الثلاثاء عملية إطلاق لصاروخين، وذلك بعد يوم من انطلاق مناورات عسكرية مشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وكانت هذه التجربة الصاروخية الرابعة خلال أسوبعين.

وتعليقا على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع، مذكرا بأن هناك تفاهمات بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن عدم إطلاق الأخيرة لصواريخ بالستية.