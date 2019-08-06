living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عالم أورام روسي يعلّق على شفاء أسماء الأسد

6
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد مؤخراً أنها استطاعت التغلب على مرض السرطان، حيث تم اكتشاف الورم الخبيث في الثدي منذ عام، في مرحلة مبكرة، وفي كانون الثاني من العام الجاري خضعت لعملية لإزالة الورم.


وقال الأستاذ في قسم الجراحة والأورام في جامعة الصداقة الحكومية الروسية، قنسطنطين تيتوف لـ"سبوتنيك": "يتم علاج سرطان الثدي بشكل جيد في المرحلة الأولى للمرض ويتم الشفاء منه بالكامل في 80- 85% من الحالات، ولاكتشاف هذه المرحلة تحتاج المرأة بعد سن 40 عاماً لإجراء تصوير دوري للثدي بالأشعة السينية كل عام"، مضيفاً: "على الأرجح، قامت أسماء الأسد بإجراء هذا الفحص بانتظام واكتشفت المرض في الوقت المناسب".
وأضاف تيتوف: أنه إذا كانت والدة أو جدة المرأة مصابة بالسرطان فهي بحاجة لاجتياز اختبارات الجينات المسرطنة التي تسمى BRCA1 وBRCA2.


ووفقاً لتيتوف، يوجد الفحص السريري في روسيا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفنلندا، وفي هذه الدول يتم اكتشاف سرطان الثدي في المرحلة الأولى.


وقال عالم الأورام الروسي: "عند الفحص يتم الكشف عن ورم أقل من 1 سم، فإذا لم يُتلِف شيئاً قريباً منه تكون نسبة الشفاء 90-95 %، كما أن هذا أرخص بعشرات المرات من العلاج في مراحل لاحقة".


وأوضح أنه عندما يتم اكتشاف المرض في وقت متأخر كالمرحلة الرابعة مثلاً سيكون غير قابل للشفاء، ويكون خطر الانبثاث مرتفعاً في المرحلة الثالثة، لذلك يجب بذل كل الجهود للكشف المبكر عن المرض.

Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout