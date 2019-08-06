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مضيفة طيران تقع ضحية تحرش من قبل مسافر عربي

6
AUGUST
2019
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أقدم مسافر عربي على التحرش بمضيفة تابعة لشركة طيران محلية على متن رحلة من الولايات المتحدة إلى دبي.
 
وفي التفاصيل، قام المسافر بلوي ذراع المضيفة، ووجه إليها ألفاظا بذيئة، وهددها بالطرد من عملها بسبب نفوذه وعلاقاته المهمة، وذلك لأنها رفضت أن ينتقل من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال في الطائرة، وحاول والده، الذي كان برفقته في الرحلة، التوسط أكثر من مرة حتى يسامحه طاقم الطائرة، إلا أنه كان يتمادى في تجاوزاته.
 
ويواجه الشاب البالغ من العمر 31 عاما، تهمة "هتك العرض بالإكراه " وجنح التعدي على موظف عام، وسبه أثناء أداء وظيفته، والتهديد، وإتلاف المال العام؛ وفقا لموقع "الإمارات اليوم".
 
وقالت المجني عليها، وهي مسؤولة طاقم المضيفين في الرحلة "إن المتهم كان يجلس في الدرجة السياحية، وقام بتغيير مقعده إلى درجة رجال الأعمال دون الحصول على إذن بذلك، فتوجهت إليه في منطقة الاستراحة وطلبت التحدث معه، فشتمها باللغة الإنجليزية، وأصر على التوجه إلى مقعد درجة رجال الأعمال، فلحقت به وقالت له أنا آسفة، لكن أريد أن أشرح لك قوانين الشركة، لكنه لم يصغِ إليها، وقال لها بازدراء بعد أن وضع سماعات الأذن: ”لا أريد النظر إلى وجهك أو أي من طاقم الطائرة“، فأخبرته بأنها ستبلغ كابتن الطائرة، لكنه ردّ بعجرفة بأنه لا يبالي وسيتعامل مع شرطة دبي".
 
وتابعت المجني عليها أنها تحدثت مع المتهم بأدب واحترام بالغين بحسب أصول مهنتها، ثم أبلغت الكابتن الذي طلب منها إخباره بضرورة عودته إلى درجته وإلا سيضطر أمن الطائرة للتعامل معه، وحضر إليها والده واعتذر عما حدث، وطلب منها عدم الإبلاغ عن ابنه.
 
وأشارت إلى أنها انتقلت إلى المستشفى بعد وصولها، وأجرت فحصاً بعد أن شعرت بآلام، موضحة أنها مضيفة جوية منذ 12 عاماً، وتتعامل باحترافية مع المسافرين، وللمرة الأولى تتعرض لهذا الموقف، ما جعلها في حالة نفسية سيئة، وتم توقيفها عن العمل في انتظار التقييم النفسي.
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