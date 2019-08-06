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عام 2019 يسجل أكثر الشهور سخونة في العالم

6
AUGUST
2019
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شهد العالم في يوليو 2019 أكثر الأشهر حرا على الإطلاق، إذ سجلت خلاله حرارة قياسية تخطت تلك المسجلة في الشهر عينه من العام 2016، بحسب بيانات خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية حول التغير المناخي.

وقال رئيس الخدمة جان-نويل تيبو في بيان إن "يوليو هو عادة أكثر أشهر السنة حرا في العالم، لكن بحسب بياناتنا، فإن يوليو 2019 هو أيضا بفارق بسيط أكثر الأشهر حرا التي يتم تسجيلها".

وتشهد دول شمال أوروبا درجات حرارة مرتفعة وغير مسبوقة هذه الأيام، وسجلت درجة حرارة قياسية في مدينة ماركوسفينسكا شمالي السويد بلغت 34.8 درجة، في 27 يوليو الماضي، وهي أعلى درجة حرارة تسجل في السويد هذا العام.

وقال خبير الأرصاد الجوية، جون جوربيلند، إن هذه الدرجة هي أعلى درجة حرارة تسجل في شمال السويد منذ 1945، وهي ثالث أعلى درجة حرارة معروفة.

وصدرت تحذيرات من موجة الحر في السويد والنروبج وفنلندا، ودعت الشرطة الفنلندية السائقين على الانتباه إلى الظباء، التي كثيرا ما تعبر الطرقات بحثا عن الماء وسط درجات الحرارة المرتفعة.

وتوقعت منظمة الأرصاد الجوية الدولية أن تنقل التقلبات الجوية الحرارة من أوروبا إلى غرينلاند، مما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وذوبان أسرع للجليد.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن ذوبان الجليد قد يسجل أرقاما قياسية كما في 2012، بحسب المنظمة نقلا عن خبراء أرصاد في فنلندا.

وأعلنت السلطات الفرنسية، في 26 يوليو الماضي، عن حرائق اجتاحت آلاف الهكتارات من المحاصيل والنباتات في عدد كبير من مناطق البلاد، بسبب الحر والجفاف.

وشهدت بلجيكا أواخر يوليو المنصرم أول حالة وفاة كنتيجة مباشرة لموجة الحر القياسية التي تضرب البلاد، إذ عثر على امرأة ميتة بالقرب من الشاطئ.

 

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