واشنطن تصنف الصين كدولة تتلاعب بسعر صرف العملة

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صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الصين كدولة تتلاعب بسعر صرف العملة، مشيرة إلى أنها ستعمل مع صندوق النقد الدولي للقضاء على "الميزة غير العادلة" التي اكتسبتها الصين من خلال خفض اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: إن "وزير المالية ستيفن منوشين، وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صنفا اليوم الصين دولة تتلاعب بسعر صرف العملة، وعلى خلفية هذا القرار[التصنيف]، سيجري الوزير منوشين مناقشات مع صندوق النقد الدولي لإزالة الميزة التنافسية غير العادلة التي أوجدتها الإجراءات الصينية الأخيرة".a