ترامب دعا الى قوانين تنظم ملكية الأسلحة: منفذو اطلاق النار يجب أن يواجهوا اعدامات سريعة

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دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إلى صدور قانون يشدد الضوابط على ملكية الأسلحة بعد مجزرتين أدتا إلى مقتل 29 شخصا واصابة العشرات في تكساس واوهايو.

وقال في خطاب إن على الكونغرس: "ضمان عدم حصول من يشكلون خطرا كبيرا على السلامة العامة، على الأسلحة، وفي حال حصولهم عليها يكون في الإمكان نزعها منهم من خلال الإجراءات المعتمدة. ولذلك دعوت إلى قوانين تعرف باسم أوامر الحماية القصوى من الأخطار".

وأعلن انه "أمر بإصدار قوانين جديدة الاثنين تضمن اعدام مرتكبي جرائم القتل الجماعي بسرعة، لانهاء لجوئهم إلى "سنوات من التأخير غير الضروري".

وقال: "اليوم أصدرت أمرا الى وزارة العدل لاقتراح قانون يضمن أن يواجه من يرتكبون جرائم كراهية وقتل جماعي عقوبة الاعدام وتنفيذ هذه العقوبة بسرعة وبحسم ومن دون سنوات من التأخير غير الضروري".