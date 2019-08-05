هجوم أوهايو.. "مفاجأة" بين الضحايا تكشفها الشرطة

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كشفت شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأميركية، التي شهدت حادث إطلاق نار، ليلة الأحد، عن "مفاجأة" في قائمة القتلى والجرحى الذين سقطوا برصاص المهاجم.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية أن الشخص، الذي أطلق النار قرب حانة "نيد بيبيرس بار" في منطقة "أوريغون" بالمدينة، يدعى كونور بيتس (24 عاما)، ومقيم في مدينة بيلبروك الواقعة في الولاية نفسها بالقرب من دايتون.

وأعلنت سلطات أوهايو قائمة للضحايا التسع، الذين قتلوا على يد المهاجم، ليتبين منها أن بينهم شقيقته، ميغان بيتس البالغة 22 عاما.

وفي وقت سابق، أكدت الشرطة أن مطلق النار الذي قتل بنيران عناصرها كان مرتديا سترة مضادة للرصاص.

تفاصيل الهجوم

من جانبها، ذكرت الشرطة ورئيس بلدية دايتون أن ضباطا كانوا في دورية اعتيادية قرب مسرح الحادث وصلوا للموقع في أقل من دقيقة وقتلواالمهاجم بالرصاص مما حال على الأرجح دون وقوع عدد أكبر من الضحايا.

وقالت رئيسة البلدية، نان والي: "في أقل من دقيقة تمكن أول المستجيبين من الشرطة من تحييد المهاجم. أنا مندهشة تماما أمام بطولة إدارتنا الأمنية".

وقال مساعد قائد الشرطة، مات كاربر، إن الهجوم بدأ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي في منطقة أوريغون التاريخية، التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات ومعارض الفنون والمتاجر.

وأضاف أن الدافع وراء إطلاق النار لم يتضح على الفور وأن المحققين يعتقدون أن المسلح تصرف من تلقاء نفسه.

ويقع حادث دايتون، التي يقطنها نحو 140 ألف شخص وتقع في جنوب غرب أوهايو بعد 13 ساعة فقط من حادث قتل عشوائي مماثل في أحد متاجر وول مارت بمدينة إل باسو في ولاية تكساس، السبت، أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين، وألقت شرطة إل باسو القبض على منفذ الهجوم وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاما.

ويقع الحادثان بعد 7 أيام من قيام مراهق بقتل ثلاثة أشخاص ببندقية هجومية في مهرجان بولاية كاليفورنيا قبل أن ينتحر.