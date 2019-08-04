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طفل مصري اتصل لطلب البيتزا...والشرطة الأميركية تستجيب

4
AUGUST
2019
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في لفتة إنسانية طيبة، استجابت شرطة سانفورد بولاية فلوريدا الأميركية لطفل مصري اتصل بها وطلب إحضار البيتزا له.

ونشرت شرطة مدينة سانفورد عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الضباط موراليس وميجيا وهيرنانديز ذهبوا إلى منزل الطفل مانويل بعد تلقي مكالمة منه على رقم الطوارئ 911. من أجل الحصول على البيتزا، حيث اتصل بهم الطفل وأبلغهم أنه جائع ويريد طلب البيتزا.
والتقت الشرطة الطفل وشقيقته الكبرى، وأكدت الشقيقة للشرطة أن الطفل بخير وأنه اتصل بهم دون علمها.

وتابعت الشرطة أنها اعتبرت الواقعة فرصة لتعليم الطفل الاستخدام الملائم لرقم تليفون الشرطة. وأحضرت بيتزا من الحجم الكبير للطفل وأوصلتها إليه، ونشرت صوراً لأفرادها مع الطفل، والتي أظهرت مشاركة الضباط الثلاثة الطفل في تناول شرائح البيتزا.

ونشرت السيدة فاتن عادل والدة الطفل، القصة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، وقالت: «عند عودتي من المنزل وجدت مانويل اتصل بالشرطة دون علم شقيقته مادونا، وقد اتصلت الشرطة بها لاحقاً وأبلغوها أن طفلاً تحدث إليهم، وأكدت أنه لا يوجد مشكلة، وبعد 10 دقائق وصلت 5 عربات شرطة تسألها عن سنها وطلبوا رؤية الصبي الذي اتصل بهم».

وتابعت الأم: «الشرطة سألته (هل تحب البيتزا؟ سنذهب نحضرها لك). واكتشفت الأم ذلك عقب عودتها للمنزل.

الشرق الأوسط
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