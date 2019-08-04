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تابوت توت عنخ آمون.. “خطوة مهمة” بعد 97 عاما

4
AUGUST
2019
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أعلن وزير الآثار المصري خالد العناني، الأحد، بدء تعقيم التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون، أحد أشهر ملوك الدولة المصرية القديمة، تمهيدا لترميمه.

وأوضح العناني أن تابوت توت عنخ آمون يعد قطعة أثرية فريدة، ومن المقرر عرضه في المتحف المصري الكبير، الذي من المنتظر أن يفتتح أبوابه في الربع الأخير من عام 2020.

وأشار الوزير إلى أن التابوت الذهبي كان بحالة سيئة نتيجة تركه بمقبرة الملك في وادي الملوك بمدينة الأقصر لمدة 97 عاما من دون ترميم.

وتوقع العناني أن تستغرق عملية الترميم 8 أشهر على الأقل، ليعرض التابوت بعدها في المتحف المصري الكبير، ضمن 5 آلاف قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب.

وفي منتصف تموز الماضي، بدأت وزارة الآثار المصرية في أعمال ترميم التابوت الخشبي المذهب للملك توت عنخ آمون، الذي نقل من مقبرة الملك إلى المتحف المصري الكبير.

وأكد حينها الأمين العام لمجلس الآثار، مصطفى وزيري، أن عملية نقل التابوت تمت بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية على عملية النقل، وذلك لتنفيذ أول عملية ترميم له منذ اكتشاف المقبرة عام 1922.

وقد تم نقل التابوت وسط إجراءات أمنية وتحت إشراف المرممين والأثريين وبالتعاون مع شرطة السياحة والآثار قبل أسابيع.

تجدر الإشارة إلى أن التابوت المذهب أصابه الكثير من التلف، من بينها شروخ في طبقات الجص المذهبة وضعف عام في طبقات التذهيب.

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