بعد الخطط الجهنمية.. "لصة المآتم" تنتظر حكمها

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يلاحق القضاء الأميركي شابة مولعة بقراءة صفحة الوفيات في الصحف، بتهمة تنفيذ سلسلة عمليات سطو لمنازل أثناء حضور أصحابها مراسم تشييع.

ومؤخرا وجهت محكمة أميركية رسميا تهما إلى لاتونيا ستيوارت (28 عاما) بتنفيذ 6 عمليات سطو بين عامي 2017 و2018، في أحياء يقطنها أثرياء نيويورك، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وأشار المدعي العام في مقاطعة ويتشيستر شمال المدينة الكبرى، إلى أن الشابة كانت تقرأ بتمعن إشعارات النعي، وتحدد أماكن سكن أقارب المتوفين قبل أن تدخل منازلهم من خلال تحطيم النوافذ أثناء مراسم التشييع.

وفي الأول من مايو 2018، وبعد تحديد رابط بين سلسلة عمليات سطو، وضعت الشرطة منزلا قيد المراقبة فيما كان سكانه يدفنون أحد ذويهم.

وتتبعت الشرطة لاتونيا، وأوقفوها وهي في طريقها إلى منزلها، ووجدوا في سيارتها مجوهرات ومطرقة، فيما كان طفلها في المقعد الخلفي.