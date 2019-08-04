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بقوة 30 قنبلة نووية - كويكب يقترب من الأرض قد يضع حدًا للحياة

4
AUGUST
2019
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بيروت: رصد علماء كويكبا يتراوح قطره بين 187 و427 قدما على مسافة قريبة جدا من الأرض قدرت بنحو 70 ألف كيلو مترا، أي أقرب من القمر إلى كوكبنا.

ويشدد البروفيسور مايكل براون من كلية الفيزياء وعلم الفلك بجامعة موناش الأسترالية بأنه "قريب بشكل مدهش".

ووفقا، للخبراء فإن اصطدم الكويكب بالأرض، فسوف يحدث انفجارا مشابها لانفجار "قنبلة نووية"، وفقا لدويتشه فيله. وأطلق العلماء على الكويكب اسم "OK 2019".

مدمر!

ويخشى آلان دوفي عالم الفلك بجامعة سوينبرن الأسترالية، من أن يصل حجم الدمار الذي سيخلفه "OK 2019" إلى "أكثر من 30 ضعف حجم دمار انفجار القنبلة الذرية في هيروشيما" اليابانية.

ووصف دوفي في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد الكويكب بأنه "مدمر".

وسبق لـ "OK 2019" أن مرّ بالقرب من الأرض، لكنه لم يكن قريبا بهذه المسافة. حيث شوهد في الأول من فبراير 2017، على الرغم من أنه كان يبعد أكثر من 40 مليون كيلومتر عن الأرض.

الأكبر والأقرب

وحذرت ناسا من هذا الكويكب الذي يعد واحدًا من أربعة كويكبات قريبة من الأرض، باعتباره "الأخطر" نظرا لكونه "الأكبر" حجما و"الأقرب" مسافة من الأرض.

وتتوقع ناسا أيضا أنه لن يكون الكويكب الوحيد الذي يهدد كوكبنا، بل إنه واحد من 165 كويكبا ضخما يهدد الأرض في الفترة من العام الجاري وحتى عام 2116، وفقا لصحيفة ديلي إكسبريس الأسترالية.

ويتفق العلماء بشكل كبير أن كويكبا مشابها قد وضع حدا للحياة على الأرض في عصر الديناصورات. فإمكانية اصطدام كويكب بهذا الحجم بالأرض يتكرر كل 100 مليون عاما.

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