ترامب: إطلاق النار في تكساس عمل جبان

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ارتفعت حصيلة ضحايا إطلاق النار في ولاية تكساس الأمريكية أمس إلى 20 قتيلا و26 جريحا في حادث وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه عمل جبان، مضيفا أنه ليس هناك من مبرر لقتل الأبرياء.

وكتب ترامب عبر "تويتر": "لم يكن إطلاق النار اليوم في إل باسو مأساوياً فحسب ، بل كان عملا جبانا. أعلم أنني أقف مع كل شخص في هذا البلد لإدانة عمل الكراهية الذي وقع اليوم. لا توجد أسباب أو أعذار تبرر قتل الأبرياء أبدا".

من جانبه، قال الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور إن ثلاثة مكسيكيين من بين القتلى وستة ضمن المصابين، معربا عن تعازيه للشعبين المكسيكي والأمريكي في هذه المأساة.

وكان الشاب الأمريكي باتريك كروزياس البالغ 21 عاما من العمر، قد أطلق النار على متسوقين في متجر "والمارت" بمدينة إل باسو في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة صباح السبت بالتوقيت المحلي، مخلفا 20 قتيلا و26 جريحا على الأقل، حسب آخر حصيلة رسمية.

وقالت السلطات إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به دون مقاومة بعد عملية أمنية استغرقت 21 دقيقة. وأظهر تسجيل مصور اقتياد الشرطة له مكبل اليدين إلى سيارة تابعة لها.

وقال غريغ ألين، قائد شرطة إل باسو، إن السلطات حصلت على بيان من المشتبه به يشير إلى أن "هناك رابطا محتملا بجريمة كراهية".

وذكرت وسائل إعلام بأن المجرم نشر قبل فترة من قيامه بإطلاق النار تغريدة على حسابه في "تويتر" أعرب فيها عن دعمه للهجوم المسلح على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا منتصف مارس الماضي، الذي نفذه الأسترالي برانتون تارانت الحامل لفكرة "تفوق العرق الأبيض".

وادعى أن تصرفاته تهدف لحماية الولايات المتحدة من "الغزو الأجنبي"، الذي يضر بالاقتصاد والثقافة الأمريكيين، حسب البيان.

يذكر أن الهجوم استهدف متجرا يقع قرب الحدود الأمريكية المكسيكية، ويشكل المكسيكيون الذين يأتون إلى مدينة إل باسو للتسوق، جزءا كبيرا من زوار هذا المتجر.