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خفّاش على متن طائرة على ارتفاع 6 كيلومترات، يتسبب في حالة ذعر وصراخ بين ركاب

3
AUGUST
2019
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عربي بوست - أصيب ركاب رحلة تابعة لخطوط طيران Spirit الجوية الاقتصادية بحالة رعب وكانوا يصرخون؛ بعد أن طار خفّاش فجأة بمقصورة الطائرة في منتصف الرحلة.
 
وأوضحت صحيفة The Sun البريطانية، أن الخفاش رُصد على متن الطائرة بعد 30 دقيقة من إقلاع الرحلة، وفقاً لأحد الركاب. ونشر بيتر سكاتيني، على صفحته بموقع تويتر، مقطع فيديو للخفاش بعنوان: «هناك حقاً خفاش على طائرة خطوط Spirit الجوية هذه». 
 
وأضاف في تعليق مازح أرفقه بالفيديو: «أنا: لن أطير عبر خطوط Spirit مرة أخرى، هذا هو حالي هذا الصباح، بعد أن قررت أن من الأفضل لي توفير 12 دولاراً» عبر اختيار تلك الرحلة.
 
ويظهر الخفاش في الفيديو وهو يطير بمنتصف المقصورة، في حين يصرخ أحد الأطفال في صدمة. بعدها تظهر امرأة تقول: «يا إلهي!»، وهي الجملة التي كررها ركاب آخرون.
 
وفي حين يسأل راكب آخر: «هذا ليس بخفاش. أهو كذلك؟»، تختبئ فتاة صغيرة في المرحاض وهي تتابع في صدمة، ما يحدث.
 
وجرى احتجاز الخفاش في نهاية المطاف، حتى تواصل الطائرة رحلتها دون أي خفافيش أخرى.
 
إذ أوضح بيتر ذلك قائلاً: «نجح أحدهم في محاصرته بالنهاية بين كتاب وكوب، ثم احتجزه في إحدى دورات المياه ما تبقى من الرحلة».
 
من جهتهم، سخِر مستخدمون آخرون لمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الرابط بين ما حدث واسم شركة الطيران «Spirit» الذي يعني الروح. إذ كتب أحدهم: «شركة الطيران تحمل اسم Spirit»، وهو الأمر الذي أجاب عليه بيتر بأن ما حدث يتماشى تماماً مع «العلامة تجارية» بالنسبة له.
 
في حين مزح أحدهم قائلاً: «كان من الممكن أن يصبح الأمر أسوأ. كأن تجدوا ثعابين مثلاً».
 
وسرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر لخفّاش يطير في جميع أنحاء منزل عائلة أيرلندية؛ وهو ما دفع الابن إلى الصراخ: «أمسكوه»، وإطلاق السباب في خلفية المقطع.
 
بعد ادعائه أن الخفاش كان «يعبث معه»، وبعدما بدأ الكلب في التبول على الأرض، نجح الأب بالنهاية في إمساكه بمنشفة شاي قبل إطلاق سراحه بالخارج.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الخفاش ليس بالمخلوق الغريب الوحيد الذي رُصد وجوده على متن طائرة.
 
إذ اكتشف راكب مرعوب عقرباً كبيراً يزحف عبر الخزائن العلوية خلال رحلة تابعة لخطوط طيران  Lion Air مقلعة من إندونيسيا.
 
على جانبٍ آخر، حظي بعض المسافرين بتجارب إيجابية مع الحيوانات عبر رحلات الطيران، إذ شارك العديد صوراً لقطط لطيفة وكلاب على متن طائراتهم.
 
وقالت صحيفة The Sun إن القسم المعنيَّ بتغطية أخبار السفر في الصحيفة تواصَل مع خطوط طيران Spirit Airlines الجوية، للحصول على تعليق على ما حدث.
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