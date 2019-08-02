أجبر زوجته على شرب مبيد الحشرات ثمّ خنقها... بسبب واتساب!

A + A -

تمّ اعتقال رجل يبلغ من العمر 26 عاماً لأنه جعل زوجته تشرب سائل مبيد الحشرات، ثمّ أقدم على خنقها حتى الموت، وذلك لأنها كانت تراسل رجلاً آخر على تطبيق واتساب.

وقد وقعت هذه الحادثة في مدينة أغرا الهندية، ولفتت المعلومات الى أن المتهم هو بائع خضروات يدعى سونو، أما الضحية فتدعى أنجالي.



وفي هذا السياق، ذكرت التقارير الإخبارية أن الزوجين قد تزوجا قبل 9 سنوات، ولديهما طفلين يبلغان من العمر 4 و 6 سنوات.



وفي تفاصيل الحادثة، فقد شعر سونو بالغضب الشديد بعدما رأى زوجته تراسل رجلاً آخر عبر الهاتف، فأجبرها شرب مبيد الحشرات، ثمّ خنقها حتى الموت بواسطة قطعة من القماش.



إشارة الى أن والد الضحية أبلغ عن اختفاء ابنته، لتقوم الشرطة بعد ذلك بعمليات تفتيش فتم العثور على الجثة بالقرب من المنزل.