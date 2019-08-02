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العثور على جثة طيار تحطمت مقاتلته بوادي الموت

2
AUGUST
2019
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حددت قوات البحرية الأميركية الخميس موقع جثة طيار تحطمت طائرته المقاتلة في وادي الموت بكاليفورنيا أثناء تدريبات عسكرية.
 
وقال سلاح البحرية الأميركية إن الطائرة وهي من طراز سوبر هورنيت "إف/إيه-18إي"، ذات المقعد الواحد كانت تحلق فوق "رينبو كانيون" في وادي الموت بولاية كاليفورنيا، على بعد نحو 210 كيلومترات غربي لاس فيغاس عندما سقطت صباح الأربعاء، وتسببت بإصابة 7 سواح أجانب كانوا في المنطقة عند وقوع الحادث.
 
وعلى الرغم من أن مصير قائد الطائرة لم يتأكد عقب التحطم مباشرة، غير أن مسؤولين بالبحرية الأميركية قالوا في اليوم التالي إنه تم تحديد موقع رفاته، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
 
 وقال المتحدث باسم المتنزه الوطني باتريك تيلور إن 7 سواح من فرنسا، كانوا يقفون في المنطقة المطلة على وادي الموت، يعانون حروقا وجروحا جراء تحطم الطائرة المقاتلة، مضيفا إنه لا يعلم كيف تعرض السواح للإصابة أو إلى أي مدى كانوا قريبين من موقع الحادث.
 
وكانت مسؤولة العلاقات العامة في برنامج "جوينت سترايك فايترز" اللفتنانت كوماندر ليديا بوك ذكرت في بيان أن "الطائرة إف/إيه-18إي سوبر هورنت سقطت الأربعاء  في نحو الواحدة ظهرا بتوقيت شرقي الولايات المتحدة".
 
وأضافت بوك أن أطقم البحث والإنقاذ موجودة في موقع سقوط الطائرة إلى الشرق من محطة الأسلحة الجوية التابعة للبحرية في تشاينا ليك في كاليفورنيا.
 
وأشارت في البيان إلى أن سبب الحادث الذي وقع قرب وادي الموت مازال غير معروف وأنه قيد التحقيق.
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