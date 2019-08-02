إخلاء مدينة بريطانية من سكانها بسبب "تهديد خطير للأرواح"

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أمرت الشرطة البريطانية، الخميس، بإخلاء مدينة يقطنها 6 آلاف و500 نسمة شمال غربي البلاد، تحسبا لانهيار سد، ودعت السكان إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مدرسة محلية.

وقالت شرطة منطقة "ديربي شاير" إن سكان مدينة "ويلي بريدج" ينبغي أن يغادروا منازلهم بسبب "تهديد خطير للأرواح".

وكان جدار يرجع تاريخ بنائه للقرن التاسع عشر، أعلى خزان "تودبروك ريزيرفوار"، قد تعرض لأضرار في الأيام الأخيرة من جراء أمطار غزيرة، مما تسبب في فيضانات في أنحاء شمال إنجلترا.

وكتبت الشرطة في المدينة التي تبعد 280 كيلومترا شمال غربي العاصمة البريطانية لندن، عبر تويتر: "هذا القرار ليس سهلا، ونحن نقدر أن هناك تأثيرا حقيقيا على هذا المجتمع، غير أن هناك موقفا طارئا يستدعي التحرك السريع".