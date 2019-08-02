فرنسا تحبط هجوما.. وتعثر على "رسالة داعشية"

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عثر على رسالة مبايعة لتنظيم داعش وأسلحة في إطار تحقيق يطال 3 رجال بينهم اثنان في السجن بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء في فرنسا، كما أفادت الخميس مصادر قريبة من الملف.

وذكر أحد المصادر أنه عثر على رسالة مبايعة داعش بحوزة الشخص غير المسجون، لكن مصدر آخر قال إن أحد المسجونين كتب الرسالة.

والجمعة، وجه اتهام إلى 3 رجال بتهمة "الانتماء إلى عصابة إجرامية إرهابية" وسجنوا للتخطيط لاعتداء.

ولم يحدد هؤلاء هدفا، لكنهم أشاروا إلى إمكان التعرض لحارس في السجن بحسب مصادر قريبة من الملف.

وقالت المصادر إن أحد الموقوفين هو زكريا الشاذلي (31 عاما)، الذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات في يناير 2016، لبقائه 6 أشهر في سوريا مطلع 2014.

وكان هذا الرجل انضم إلى صفوف مجموعة تابعة للقاعدة. وبعد أن بقي 6 أشهر في سوريا، كما قال خلال محاكمته، ساعده والده على مغادرة هذا البلد إلى بريطانيا حيث اعتقل في يونيو 2014 أي قبل إعلان "الخلافة".

وخلال محاكمته في فرنسا، أوضح أنه أصبح متطرفا وتوجه إلى سوريا "لمساعدة" السكان في مواجهة "الفظاعات" التي ارتكبها الرئيس بشار الأسد بحق المدنيين. ومطلع 2016 حكم عليه بالسجن 6 سنوات.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" فإن "العقل المدبر" للمجموعة رجل مسجون في الـ27 حكم عليه بتهمة "تشجيع الإرهاب".

وذكرت الصحيفة أنه نقل 3 مرات على الأقل إلى سجن مختلف بسبب وقوع حوادث وتعرف على المشتبه بهما في السجن، والمتهم الثالث في الـ42 خرج من السجن مطلع السنة.