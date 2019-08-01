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بولتون: إطلاق كوريا الشمالية صواريخ جديدة لا يمثل انتهاكا لوعود زعيمها

1
AUGUST
2019
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اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ جديدة هذا الأسبوع، لا يمثل انتهاكا لتعهد الزعيم كيم جونغ-أون بعدم إجراء تجارب الصواريخ بعيدة المدى.
 
ورغم ذلك، شكك بولتون الذي يعتبر من الصقور في إدارة الرئيس دونالد ترامب في جدية بيونغ يانغ بشأن استئناف المحادثات النووية مع بلاده.
 
وفي حديث لـ"فوكس بيزنس" الأمريكية بعد يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى في البحر الشرقي للمرة الثانية في أقل من أسبوع، قال بولتون: "يجب علينا أن نسأل متى ستبدأ الدبلوماسية الحقيقية، ومتى ستبدأ المفاوضات على مستوى العمل بشأن نزع السلاح النووي".
 
وأعاد التذكير بأن الزعيم كيم جونغ-أون قال مرة أخرى في 30 يونيو في قرية بانمونجوم الحدودية إنه مستعد لنزع السلاح النووي.
 
ووصف اجتماع بانمونجوم بأنه خطوة غير عادية للغاية، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تترك الباب مفتوحا أمام كوريا الشمالية لاتخاذ قرار استراتيجي بالتخلي عن الأسلحة النووية والسير من خلاله نحو مستقبل مختلف.
روسيا اليوم
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