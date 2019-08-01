نتيجة عملية حسابية بسيطة تثير انقساما عبر مواقع التواصل

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تحولت معادلة رياضية، مؤخرا، إلى لغز "محير" بعدما انقسم مستخدمو المنصات الاجتماعية بشدة حول الجواب الصحيح، لكن تبين فيما بعد أن الجميع على صواب.

وبحسب موقع "مشابل"، فإن العملية الرياضية التي أثارت الانقسام هي كالتالي: (2+2) 2 ÷ 8؛ وقال البعض إن الناتج هو 16، فيما قال آخرون إن النتيجة 1 فقط.

وتقول المجموعة الأولى إنها بدأت بقسمة 8 على اثنين، فحصلت على 4، وعقب ذلك قامت بجمع الرقمين الموجودين بين قوسين أي 2 + 2، فجرى الحصول على 4؛ وهكذا تكون العملية الختامية هي 4X4 فيكون المجموع هو 16.

في المقابل، قام فريق آخر باعتبار الرقم ثمانية معزولا لوحده، ثم ذهب إلى القسم الثاني فضرب 2 في (2+2)؛ أي 2 في أربعة فتم الحصول على ثمانية.

وفي مرحلة موالية، تمت قسمة الرقم ثمانية على ثمانية، فكانت النتيجة 1 فقط، وهذا الأمر تحول إلى مصدر حيرة، لأن الرياضيات من العلوم الدقيقة التي تقبل جوابا واحدا فقط في العادة بحسب المعلقين.

وأوردت "مشابل"، أن ما لا يدركه هؤلاء المعلقون هو أنهم جميعا على صواب؛ والأمر يعتمد على الطريقة التي درسوا بها الرياضيات والبلدان التي ينحدرون منها.

وأضاف المصدر أن من درسوا من خلال الطريقة المعروفة بـPEMDAS يعتمدون ترتيبا خاصا في حل المعادلة، فيمنحون الأولوية لما يوجد بين القوسين، ثم يمرون إلى ما يعرف بالأٌس أو الدليل، وعندها ينتلقون إلى الضرب والقسمة والجمع.

أما من درسوا حل المعادلات الرياضية بطريقة BODMAS، فيبدؤون بالقوسين، وفي مرحلة لاحقة، تأتي القسمة والضرب والجمع والطرح.