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جيش كوريا الجنوبية في حالة استعداد تحسبا من صواريخ الشطر الكوري الشمالي!

31
JULY
2019
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أعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، أن الصاروخين قصيري المدى اللذين أطلقتهما بيونغ يانغ صباح اليوم بلغا ارتفاعا قدره 30 كيلو مترا.
 
وأوضح الجيش الكوري الجنوبي، أن صاروخي الشطر الكوري الشمالي الباليستيين قطعا مسافة تقدر بـ 250 كيلو مترا، بعد إطلاقهما على التوالي من منطقة ووسان على الساحل الشرقي للبلاد، مشيرا إلى أن الاستخبارات الأمريكية والكورية الجنوبية تجري تحليلا دقيقا للتجربة الصاروخية.
 
وأفيد أيضا بأن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب، تحسبا لتنفيذ عمليات إطلاق صاروخية إضافية مع محافظته على حالة الاستعداد.
 
وشددت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، على أن إطلاق كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ لا يسهم في الجهود المبذولة لتخفيف التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، ودعت بيونغ يانغ إلى الكف عن مثل هذه الأعمال.
 
وتأتي عملية إطلاق صاروخين باليستيين من قبل كوريا الشمالية بعد ستة أيام من إطلاقها صاروخين باليستيين قصيري المدى من نفس المنطقة في البحر الشرقي، بلغ ارتفاع طيرانهما 50 كيلو مترا، في أول عمل استفزازي من وجهة نظر سيئول منذ مايو.
 
هذه التطورات ترى كوريا الجنوبية أنها تثير شكوكا حول إمكانية إجراء محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
روسيا اليوم
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