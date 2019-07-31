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الحرائق تأتي على 480 هكتارا من الغابات الفرنسية

31
JULY
2019
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أتت النيران على حوالي 480 هكتارا من الغابات في مقاطعة غارد جنوب فرنسا، فيما تم إجلاء 190 شخصا.
 
وسارع 550 رجل إطفاء إلى بلدة جينيراك القريبة من مدينة نيم، لكن الحريق كان خارجا عن السيطرة لساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وفقا لبيان محافظة جارد على صفحتها الرسمية في "تويتر".
 
ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لكن أحد رجال الإطفاء أصيب بجروح طفيفة. كما توجب العناية بالحيوانات.
 
وقال السكرتير العام لمحافظة جارد فرانسوا لالان: "لم نكن نعرف سبب الحريق بالضبط، ولم نكن نعرف ما إذا كان السبب عرضيا أو جنائيا" ، مشيرا إلى ضرورة الانتظار قليلا لمعرفة نتائج التحقيقات خلال الأيام القادمة.
 
وتعيش فرنسا منذ الأسبوع الماضي على وقع موجة حر غير مسبوقة شملت عدة دول أوروبية أخرى، وأتت الحرائق يوم الخميس الماضي على آلاف الهتكارات من المحاصيل الزراعية والنباتات في عدة مناطق بفرنسا.
 
وسجلت درجات الحرارة في فرنسا مستويات غير مسبوقة، بلغت 42 درجة مئوية في باريس وأور، و41 درجة في دانكيرك وليل.
روسيا اليوم
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