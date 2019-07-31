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عشرات القتلى بهجوم لطالبان في أفغانستان

31
JULY
2019
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قال مسؤولون أفغان، إن 34 مسافرا معظمهم من النساء والأطفال قتلوا في غرب البلاد، يوم الأربعاء، عندما مرت الحافلة التي كانوا على متنها فوق "قنبلة لطالبان" على طريق سريع.
 
وذكر الناطق باسم إدارة ولاية فرح، مهيب الله مهيب أن "حافلة ركاب كانت في رحلة على الطريق السريع بين قندهار وهرات مرت فوق قنبلة لطالبان".
 
وأضاف أن "34 شخصا على الأقل قتلوا فيما جرح العشرات". وأكد فاروق براكزاي، المتحدث باسم حاكم الولاية الحصيلة، مرجحا أن ترتفع في الساعات القادمة.
 
ويوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب يريد تقليص عدد القوات التي تشارك في معارك في أفغانستان بحلول موعد الانتخابات الأميركية وذلك في تصريحات تسلط الضوء على ضغوط واشنطن المتزايدة لخفض أعداد القوات هناك.
 
وتريد واشنطن اتفاقا تنسحب بموجبه القوات الأجنبية مقابل ضمانات أمنية من طالبان تشمل تعهدا بعدم تحول البلاد إلى ملاذ آمن لجماعات إرهابية.
 
ويوجد بأفغانستان أكثر من 20 ألفا من القوات الأميركية وغيرها من قوات حلف شمال الأطلسي في إطار مهمة تدريب وتقييم وإرشاد للقوات الأفغانية، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الجوي الأميركي وشن عمليات لمكافحة الإرهاب.
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