هاتف جديد يتخطى مرحلة اللمس!

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حققت "غوغل" قفزة جديدة في عالم الهواتف المحمولة، حيث يمكن التحكم بهاتفها المقبل جزئيا دون لمسه من خلال حركات اليدين التي ترصدها أجهزة استشعار، حسبما جاء في رسالة نشرتها المجموعة على مدونتها.

ومن المفترض تقديم هذا النموذج الجديد "بيكسل 4" في الخريف، ويمكن فتح قفله من خلال تقنية التعرف على الوجوه، ولن تنقل البيانات الشخصية المجمعة في هذا الجهاز إلى خدمات أخرى في "غوغل"، وفقما كشفت المجموعة العملاقة.

وأبرز الابتكارات، التي يتميز بها هذا الهاتف، التقنية المعروفة بـ"سولي"، وهو رادار يتم تطويره منذ 5 سنوات.وكما الحال مع هواتف ذكية أخرى، سيزود "بيكسل 4" بتقنية التعرف على الوجوه لكن هذه المرة بسلاسة أكبر.

وأوضح براندون باربلو المسؤول عن هذا المشروع في قسم "بيكسل": "إذا تعرفت عليكم أجهزة الاستشعار والخوارزميات، سيفعّل الهاتف في اللحظة التي تمسكونه بها بحركة واحدة".

ومن شأن أجهزة الاستشعار أن تسمح بفتح قفل الهاتف دون النظر إلى الشاشة، وإجراء مدفوعات إلكترونية أو تفعيل تطبيقات.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بيع 310.8 ملايين هاتف ذكي في العالم، بانخفاض نسبته 6.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق مجموعة "إنترناشونال داتا كوربورايشن" (آي دي سي).