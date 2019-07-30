حجب "الغابة الراقصة" في روسيا عن السياح!

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قررت السلطات المختصة تسييج "الغابة الراقصة" الموجودة في حديقة "كروشينسكايا كوسا" (برزخ قورش) الطبيعية بمقاطعة كالينينغراد الروسية.

وقررت السلطات تشييد سور لهذه الغابة الفريدة، لحماية الأشجار. ووفقا لمدير الحديقة، أناتولي كالينين، فإن الأشجار تموت بسبب السياح، الذين يتسلقون أغصانها ويدوسون جذورها ما أدى لموت 12 شجرة.

وأنجزت إدارة الحديقة قسما من العمل وتم وضع سياج للأشجار الملتوية، لكن السلطات تنوي المتابعة وتسوير كامل الطريق الذي يمر منه السياح في هذه الحديقة الوطنية لحماية "الغابة الراقصة" من عبث السياح اللامبالين، الذي يلحقون أضرارا بالغة بهذه الغابة الفريدة تصل إلى حد موت الأشجار فيها.

وتقع محمية "كورشسكايا كوسا" (برزخ قورش) بين ليتوانيا وروسيا، وتحجز بحيرة قورش عن بحر البلطيق. ويعد (برزخ قورش) أطول برزخ في العالم (98 كيلومترا) وعرضه 4 كيلومترات.

وتقع "الغابة الراقصة" ضمن (برزخ قورش) على قطعة من الأرض الرملية المتحركة تبلغ مساحتها حوالي كيلومتر مربع.