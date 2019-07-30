هل يتذوق عامل التوصيل طعامك؟ دراسة تكشف "السر المقزز"

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هل شككت يوما أن شخصا ما ألقى نظرة على وجبتك التي طلبت إحضارها إلى منزلك أو مقر عملك، بل ربما تذوقها؟

إليك إذن هذه الدراسة الأميركية الصادمة، التي اعترف خلالها أكثر من 25 بالمئة من عمال توصيل الطعام بأنهم يتذوقون طعام الزبائن قبل وصوله إليهم.

الدراسة التي أجرتها مؤسسة "يو إس فود" وسلطت عليها الضوء مجلة "نيوزويك" الأميركية، كشفت أن 54 بالمئة من عمال التوصيل يفتنون برائحة الطعام الذي يحملونه، فيما يتذوق حوالي 28 بالمئة من العمال الطعام.

وقالت المؤسسة في بيان: "يؤسفنا أن نعلن أمرا كهذا (...) عمال التوصيل يخرقون القواعد ويأخذون جزءا من الطعام".

وفي المقابل، شكى 60 بالمئة من عمال التوصيل أنهم يحصلون على إكرامية (بقشيش) قليلة جدا أو لا يحصلون على الإطلاق، فيما قال 40 بالمئة إن تعليمات الزبائن تكون غير واضحة.

وعلى جانب آخر، قال 84 بالمئة من الزبائن إنهم "لا يمانعون" أن يحصل السائق على قليل من أصابع البطاطا المقلية التي يوصلها لهم.

يشار إلى أن صناعة نقل الطعام تشهد طفرة عالمية كبيرة، حيث تعمل شركات التوصيل على نقل وجبات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كل عام.