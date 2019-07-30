living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لحظة تحطم طائرة عسكرية فوق المنازل في باكستان

30
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت لقطات فيديو لحظة سقوط طائرة عسكرية وسط منطقة سكنية، الثلاثاء، قرب مدينة روالبندي شمال شرقي باكستان.
 
وأدى تحطم الطائرة الذي وقع بعد دقائق من إقلاعها في رحلة تدريبية، إلى مقتل طاقمها المكون من 5 أفراد، فضلا عن 12 مدنيا.
 
وتظهر اللقطات كرة لهب عملاقة لحظة الحادث المأساوي، الذي خلف أنقاضا تنبعث منها النيران والدخان.
 
وقال أحد السكان المحليين للصحفيين: "شقيقتي وزوجها وأطفالهما الثلاثة لقوا مصرعهم عندما تحطمت الطائرة فوق منزلهم".
 
وقال بيان للجيش الباكستاني إن الطائرة كانت في رحلة تدريب روتينية عندما تحطمت، لكن لم ترد تفاصيل بعد عن سبب الحادث أو نوع الطائرة.
 
ونقل عمال إنقاذ عسكريون ومدنيون ما لا يقل عن 12 مصابا إلى مستشفيات في المدينة، وأخمدوا الحريق تاركين خلفهم أنقاض منزل يبدو أنه وقع عليه الضرر الأكبر من تحطم الطائرة.
 
وقال ضابط جيش في مسرح الحادث: "اصطدمت الطائرة بجانب المبنى. الهيكل الذي اصطدمت به انهار تماما".
 
وأحاط الجيش ومركبات إنقاذ ومسؤولو أمن موقع الحادث في منطقة على مشارف مشروع تعمير سكني، وحاولوا إبعاد المارة عن الطريق.
 
وتقع روالبندي على مقربة من العاصمة إسلام اباد، ويوجد بها مقر الجيش الباكستاني.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout