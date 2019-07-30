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بالصورة - الحظ يبتسم لمدرس في إجازته الصيفية

30
JULY
2019
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قضى مدرس أميركي إجازة "محظوظة"، خلال الصيف الحالي، بعدما عثر على حجم كريم ذي قيمة كبرى، فيما كان يقضي العطلة بأحد المنتزهات في ولاية أركانساس.

وبحسب موقع "سي بي إس نيوز"، فإن جون لانيك، البالغ 36 عاما، عثر على قطعة من الألماس يزيد وزنها عن القيراطين.

وأجرى المدرس الذي ينحدر من ولاية نبراسكا، عملية بحث دؤوبة، طيلة ساعات، بعدما رصد الحجر الكريم، عن طريق المصادفة، على بعد أربعة أمتار ونصف المتر.وقال إنه أخذ أولاده إلى المنتزه لأجل الاستجمام، وحين رأى الحجر الكريم في البداية، لم يكن متأكدا من العثور على شيء مهم، وأوضح أنه بدا مثل المياه في البداية.

وقام المدرس بأخذ القطعة إلى مركز مختص في الألماس، فتم إخباره بأنه صار يملك أكبر حجر كريم جرى العثور عليه خلال العام الجاري.

وإذا كان الرجل قد عثر على هذا الحجر الكريم، فلإنه استفاد من هطول المطر، بشكل غزير، خلال الآونة الأخيرة، وهو ما جعل أشياء كثيرة تطفو إلى السطح.

ولم يوضح لانيك ما إذا كان ينوي الاحتفاظ بالحجر الكريم في المستقبل أم إنه ينوي بيعها، لكنه أوضح أنه يريد الإبقاء عليها في الوقت الحالي.

 

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