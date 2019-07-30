مجزرة في سجن برازيلي.. حرب عصابات تودي بحياة العشرات

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قتل 52 شخصا على الأقل، الاثنين، خلال مواجهات وقعت داخل سجن شمالي البرازيل، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت السلطات البرازيلية أن الأحداث وقعت في التاميرا بولاية بارا شمالي البلاد، حيث تم قطع رؤوس 16 سجينا، بينما مات الباقون خنقا، وفق "أسوشييتد برس".

كما أضرم السجناء النار في جزء من السجن البرازيلي، ومنعوا السلطات من دخول أجزاء من المنشأة.وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون في بارا لوكالة "فرانس برس": "إنها مواجهة بين أفراد في عصابات متنافسة"، موضحة أنه تم احتجاز حارسين قبل أن يتم الإفراج عنهما.

وكانت السلطات البرازيلية قد عثرت على ما لا يقل عن 40 سجينا مخنوقين، في أواخر مايو، في سجن بمدينة ماناوس.