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16 من القتلى فصلت رؤوسهم عن أجسادهم - ارتفاع عدد قتلى مجزرة سجن البرازيل إلى 57 شخصاً

30
JULY
2019
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ارتفع عدد قتلى المواجهات التي دارت الإثنين، بين أفراد عصابتين متناحرتين داخل سجن في مدينة آلتاميرا في شمال البرازيل الى 57 على الاقل، وفق ما اعلنت السلطات المحلية، موضحةً أنّ 16 من القتلى فصلت رؤوسهم عن أجسادهم.

وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون في ولاية بارا حيث تقع مدينة آلتامير: إنّها "مواجهة بين أفراد عصابات متنافسة"، مشيرةً إلى أنّ المواجهات بدأت قرابة الساعة السابعة صباحاً (العاشرة ت غ) وانتهت قرابة العصر.

بدوره، قال حاكم ولاية بارا، غارباس فاسكونسيلوس: إنّه في بداية المواجهات "تمّ احتجاز حارسين رهينتين، لكن سرعان ما تمّ الإفراج عنهما لأنّ الهدف كان إظهار أنّ ما يجري هو تصفية حسابات بين عصابات متناحرة وليس عصياناً للاحتجاج على ظروف الاحتجاز"، مضيفاً أنّ المواجهات اندلعت حين تمكّن سجناء من التسلّل من جناحهم المخصّص لأفراد عصابة إجرامية بعينها والدخول إلى جناح مخصّص لأفراد عصابة إجرامية منافسة لعصابتهم حيث أضرموا النار.

وبحسب المتحدثة باسم مصلحة السجون فإنّه "من المرجّح أن يكون عدد من القتلى قد سقطوا اختناقاً" بدخان النيران التي أشعلها السجناء المتسلّلون، لافتةً إلى أنّ المحقّقين يتابعون تحقيقاتهم وحصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع.

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