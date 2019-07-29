هبوط اضطراري لطائرة بسبب رائحة كريهة!

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كشفت شركة الخطوط الجوية الأميركية أنّ "رائحة محتملة" في المقصورة حوّلت مسار رحلة احدى طائراتها المتجهة إلى لندن.



وذكر بيان صادر عن الشركة أن طائرة إيرباص A330-300 وعلى متنها 154 راكباً و12 شخصًا من أفراد الطاقم، هبطت في بوسطن بعد حوالي ساعة ونصف الساعة من الإقلاع في فيلادلفيا.



والسبب رائحة كريهة في مقصورة الطائرة أجبرت القبطان على القيام بهبوط اضطراري.



وتوجه فريق صيانة لمراجعة المشكلة انما ما زال مصدر الرائحة غير معروف في الوقت الحالي.