اكتشفت خيانة زوجها السابق لها... فانتقمت منه بطريقة دموية!

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انتقمت سيدة في تايوان من زوجها السابق بطريقة مروّعة بعدما اكتشفت أنه سبق وخانها عندما كانا متزوجين.



وفي التفاصيل، فقد أقدمت المرأة على إغواء زوجها السابق واستدراجه من ثمّ تقطيع أعضائه التناسلية وسكب مادة الأسيد عليها قبل رميها في المرحاض.



ووفقًا للشرطة، فقد استخدمت المرأة، البالغة من العمر 58 عامًا، مقصًا حادًا لتنفيذ جريمتها، وذلك قبل أن تحاول الانتحار من خلال تناول 40 حبة منومة.



ولفتت المعلومات الى أن هذه الحادثة قد وقعت في منزل الزوجين في مقاطعة هسينشو شمال غرب تايوان يوم 24 تموز.



ووفق التقارير، فإن الزوجين قد تطلقا قبل شهر من الحادثة، إلا أن الزوج، تشن، بقي يعيش مع زوجته.



إشارة الى أنه تمّ نقل الزوجين الى المستشفى وحالتهما الصحية مستقرة.