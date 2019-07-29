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بعد تغييرات جذرية.. إعفاء ملك تايلاند من الضرائب

29
JULY
2019
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كشف إعلان حكومي أن ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن سيُعفى من الضرائب على بعض الأراضي التي يملكها.
 
وأجرى الملك الذي احتفل بعيد ميلاده السابع والستين يوم الأحد تغييرات جذرية على طريقة إدارة الشؤون الملكية منذ اعتلائه العرش عام 2016.
 
وأصبح مكتب أملاك التاج الملكي، الذي يدير ممتلكات تابعة للأسرة الملكية بمليارات الدولارات ويسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في بانكوك، تحت الإدارة المباشرة للملك عام 2017، وأُلغي الإعفاء الضريبي الذي كان يتمتع به آنذاك.
 
تشريع جديد
لكن طبقا للتشريع الجديد الذي نشر في الجريدة الملكية الجمعة سيتم إعفاء بعض الأراضي والمؤسسات التابعة للملك من الضرائب.
 
وقال التشريع إن هذه الأراضي تشمل الأراضي والمؤسسات "التي تستخدم في شؤون الدولة والشؤون الملكية أو تستخدمها وكالات تابعة للملك".
 
وسوف تكون أملاك تستخدم في شؤون أخرى من جانب الملك أو أعضاء الأسرة الملكية للمصلحة العامة أو تستخدم كأماكن دينية معفاة أيضا من الضرائب.
 
ويعد ملك تايلاند أغنى ملك في العالم. وقدر بعض المطلعين في عالم الأعمال ثروته الشخصية بأكثر من 30 مليار دولار عام 2018. وكانت مجلة فوربس قد وضعت والده الملك بوميبول على رأس قائمة أغنى ملوك العالم عام 2011.
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