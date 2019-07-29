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بالصور - ذعر وهجوم دموي في كاليفورنيا.. وترامب يحذر

29
JULY
2019
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وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة عاجلة لمواطنيه في خضم الهجوم الدموي الذي شهدته مقاطعة جيلوري في شمال ولاية كاليفورنيا.

وسقط "العديد من الضحايا"، الأحد، من جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن هناك 5 ضحايا على الأقل من جراء إطلاق النار، دون أن تبين ما إذا كانوا قتلى أم مصابين.

بينما تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن سقوط 3 قتلى على الأقل فضلا عن المصابين.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن المهاجم لم يتم إيقافه بعد.. "احذروا وكونوا في أمان"، لافتا إلى أن أهمية تطبيق القانون.

ولم تتبين على الفور هوية المهاجم أو دوافعه، بينما نقلت "إن بي سي" عن شاهدة تُدعى جوليسا كونتريراس قولها إنّ رجلاً أبيض في الثلاثينات من عمره نفّذ إطلاق النار بواسطة بندقيّة.

وأضافت كونتريراس "استطعت رؤيته وهو يطلق النار في كل اتجاه. لم يكُن يستهدف أيّ شخص على وجه التحديد".

وقالت كامالا هاريس عضوة مجلس الشيوخ والمرشّحة ضمن انتخابات حزبها الديمقراطي التمهيديّة للانتخابات الرئاسية "أنا ممتنّة للذين كانوا أوّل من لبّى النّداء والموجودين في موقع الأحداث في (منطقة) جيلروي".

 

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