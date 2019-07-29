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نقل معارض بارز لبوتين إلى المستشفى بعد وعكة صحية داخل السجن

29
JULY
2019
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عربي بوست - قالت المتحدثة باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يقضي عقوبة بالحبس لدعوته إلى احتجاجات غير مصرح بها إن نافالني نقل إلى المستشفى الأحد 28 يوليو/تموز لإصابته بحساسية حادة.
 
حيث دخل نافالني السجن هذا الأسبوع لقضاء عقوبة الحبس 30 يوماً لدعوته إلى مسيرة غير مصرح بها للاحتجاج على إقصاء مجموعة من المرشحين المعارضين من انتخابات محلية تجرى نهاية هذا العام.
 
وتقول السلطات الروسية إن مرشحي المعارضة منعوا من خوض الانتخابات لأنهم عجزوا عن جمع توقيعات كافية تدعمهم وهو ما يرفضه المرشحون باعتباره زعماً زائفاً.
 
وألقت الشرطة القبض على أكثر من 1000 شخص في العاصمة الروسية خلال مسيرة السبت في واحدة من أكبر الحملات على المعارضة في السنوات القليلة الماضية مما أثار انتقادات دولية.
 
وقالت أندريا كالان المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو على تويتر الأحد إن العدد الكبير من الاعتقالات في موسكو و»استخدام الشرطة للقوة بشكل غير متناسب يقوض حقوق المواطنين في المشاركة في العملية الديمقراطية».
 
ودعت وزارة الخارجية البولندية في بيان السلطات الروسية «لوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والكف عن الاعتقالات العشوائية».
 
بسبب إصابته بحساسية شديدة داخل السجن بعد القبض عليه لدعوته للتظاهر
وقد كتبت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني عبر حسابها على تويتر أنه نقل إلى المستشفى صباح الأحد مصاباً «بتورم شديد في الوجه واحمرار في الجلد».
 
وقالت إن سبب الحساسية الحادة لنافالني غير معروف، مشيرة إلى أنه لم يتعرض لمثل هذا الأمر في الماضي.
 
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية الروسية أو المستشفى الذي قالت المتحدثة باسم نافالني إنه نقل إليه.
 
وقضى المعارض الروسي البارز نافالني عدة عقوبات بالحبس خلال السنوات القليلة الماضية لتنظيمه مظاهرات مناهضة للحكومة.
 
وفي  عام 2018  قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن اعتقال واحتجاز روسيا لنافالني في 2012 و2014 كان بدوافع سياسية ويمثل انتهاكاً لحقوقه الإنسانية وهو الحكم الذي شككت فيه موسكو.
 
وفي حادث منفصل الأحد، قال الناشط الروسي البارز ديمتري جودكوف وهو من بين مرشحي المعارضة الذين منعوا من خوض الانتخابات المحلية هذا العام إنه احتجز ونقل إلى مركز للشرطة في موسكو.
 
وقال المتحدث باسمه ألكسي أوبوخوف لرويترز إن سبب احتجاز جودكوف لم يُعرف حتى الآن.
 
ولم ترد وزارة الداخلية الروسية على طلب للتعليق على احتجاز نافالني أو جودكوف.
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