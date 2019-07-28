لأصحاب القلوب القوية.. فندق على "حافة الهاوية"

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فندق جديد ليس لأصحاب القلوب الضعيفة، سيكون وجهة لزوار النرويج الباحثين عن المغامرة، إذ تعتمد فكرته على أن يبدو وكأنه مثبت على "حافة الهاوية"، في مرتفع جبلي، فيما يمتد منه حوض سباحة "شفاف".

وتسعى شركة بناء تركية إلى تصميم الفندق المرتقب بطريقة غريبة، إذ سيبدو وكأنه جزء من القمة الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 1982 قدما، في النرويج.

وتظهر الصور الخاصة بالتصميم، منصة كبيرة على مستوى "الحافة"، تقع أسفلها 3 طوابق تضم غرف الضيوف، تبدو وكأنها مثبتة بالجبل، في مشهد قد يثير خوف الكثيرين.

ويتمتع كل طابق بشرفات واسعة، تسمح للنزلاء بالاستمتاع بالمشاهد الخلابة لمضيق "ليسيفورد" البحري جنوب غربي النرويج، وفق ما ذكر موقع شركة "هايري أتاك" التركية.

ولعل أبرز ما يميز هذا الفندق، هو تصميم حوض السباحة، الممتد من الجبل ويتمتع بأرضية شفافة، ليشعر السباحون وكأنهم "يحلقون"في الهواء.

يشار إلى أن الفندق المقترح لم يحصل بعد على إذن بالتخطيط والبدء في أعمال التشييد، أي أنه لا يزال مجرد تصميم.