وفاة توأم عمرهما عام بعدما تُرِكا في السيارة لمدة 8 ساعات

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عربي بوست - قالت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية إن توأم يبلغان من العمر عاماً واحداً توفيا، الجمعة 26 يوليو/تموز 2019، بعدما تُرِكا في السيارة لمدة 8 ساعات، وفق ما نقلت موقع شبكة CNN الإخبارية.

وأضافت شرطة نيويورك في بيان صحفي أن أفراد الشرطة عثروا على التوأم وهما صبي وفتاة في حالة فقدان للوعي وعدم استجابة، جالسين في المقعد الخلفي لسيارة من نوع هوندا في مقاطعة ذا برونكس بولاية نيويورك، حيث أُعلنت وفاتهما على الفور.

وتابعت أن أفراد الشرطة احتجزوا الأب البالغ من العمر 39 عاماً للاستجواب. وقال المسؤولون إن الوالد كان في العمل بمستشفى قريب للمحاربين القدماء بينما كان التوأم في السيارة.

وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية فقد ارتفعت درجات الحرارة يوم الجمعة لما يقارب 30 درجة مئوية في تلك المنطقة.

وقالت الشرطة إن فحص الطبيب الشرعي سيحدد سبب وفاة التوأم، اللذين جرى التعرف عليهما بكونهما ماريزا وفونيكس رودريغيز من مقاطعة روكلاند.