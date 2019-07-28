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الشرطة الفيتنامية تضبط كمية كبيرة من قرون وحيد القرن

28
JULY
2019
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ضبطت 55 قطعة من قرون حيوانات وحيد القرن في مطار هانوي، حسبما أعلنت السلطات الأحد، في وقت يسعى البلد إلى التصدي للإتجار بالأنواع البرية.
 
وتعد فيتنام محورا رئيسيا لهذا النوع من التجارة بالأصناف البرية المقدر حجمها بمليارات الدولارات، وهي أيضا مركز كبير لاستهلاك المنتجات المشتقة منها.
 
وقد أثارت حمولة مغطاة بعناية بقوالب جص ريبة عناصر الشرطة الذين عثروا فيها على 125 كيلوغراما من قرون وحيد القرن في مطار نوي باي الدولي في هانوي، وفق ما نقلت "فرانس برس".
 
وأظهرت صور قطعا من قرون وحيد القرن على طاولة فيما انكب رجال الشرطة على كسر القوالب التي لم يحدد مصدرها.
 
وتلقى قرون حيوانات وحيد القرن رواجا كبيرا في فيتنام حيث قد يصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 60 ألف دولار، وهي تسحق لتحويلها إلى بودرة تستخدم خصوصا لمزاياها الطبية المزعومة.
 
وكانت السلطات قد أوقفت الخميس ثلاثة مشتبه بهم إثر العثور على سبعة نمور مجمدة في سيارة مركونة في موقف في هانوي.
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