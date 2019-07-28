ماكرون: تعلمت الكثير من قائد السبسي

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في كلمته التي ألقاها في موكب تأبين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه تعلم الكثير من قائد السبسي خاصة بعد تكرر لقاءاتهم في الفترة الأخيرة ما بين التحضير لاحتضان تونس القمة الفرونكوفونية والمؤتمر من أجل ليبيا.

وشدد في السياق ذاته على أن السبسي كان يحمل موهبة كبيرة في الاقناع، مشيرا الى أنه تحمل من اجل بلاده واستقرارها خوض العديد من المعارك خاصة في ما يتعلق بمسألة الحريات.

وقال ماكرون "لقد تعلمت الكثير من هذا الصديق العزيز وأعتقد أن الكثير من الحاضرين قد تعلموا منه الكثير كذلك، لمست من خلال لقاءاتنا أنه كان حمالا لجملة من المتناقضات منها الحكمة واستعادة الموقف ليكون بذلك رئيسا عظيما.

وانتهز الرئيس الفرنسي خلال كلمته الفرصة للحديث عن مقترح الرئيس الراحل بخصوص المساواة في الميراث، معتبرا أنه ما اقترحه كان "شجاعا"، وفق تعبيره.

وتابع "على الشعب التونسي أن يفتخر بالمعارك التي خاضها لاقتراح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة".

ولفت الى أن الشعب التونسي سيعترف بما خاضه هذا الزعيم في سبيل استقرار البلاد وتقدمه.