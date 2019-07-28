ترامب: سنرد قريباً على «غباء» ماكرون

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توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الجمعة)، بالرد قريباً على «غباء» نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض باريس ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة.



وكتب ترمب على «تويتر»: «فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأميركية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة».



وأضاف: «سنرد قريباً بالمثل بعد غباء ماكرون. لقد قلت دائماً إن النبيذ الأميركي أفضل من النبيذ الفرنسي»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقبل ذلك اعتبر مستشاره الاقتصادي لاري كودلو، في وقت سابق اليوم، أن هذه الضريبة «خطأ فادح جداً».



وتحدث كودلو لقناة «سي إن بي سي» قائلاً: «لسنا مسرورين بأن فرنسا فرضت هذا النوع من الضريبة على القطاع الرقمي».



وفي يونيو (حزيران)، لمح ترمب إلى إمكان فرض رسوم جمركية إضافية على فرنسا بداعي تصحيح منافسة اعتبرها «غير شريفة».



وقال في مقابلة طويلة مع «سي إن بي سي»، إن «فرنسا تفرض ضريبة باهظة على النبيذ في حين أن ضريبتنا على النبيذ الفرنسي ضئيلة».

وتابع بالقول: «هذا غير منصف، سنقوم بشيء ما» على هذا الصعيد.



وخلال قمة وزراء مالية دول مجموعة السبع التي عقدت الأسبوع الفائت في فرنسا، أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده لن تتنازل عن فرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة.