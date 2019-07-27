دول شمال اوروبا تسجل اعلى درجات حرارة منذ 1945

A + A -

تشهد دول شمال أوروبا درجات حرارة خانقة مع تحرك موجة الحر غير المسبوقة في اوروبا شمالا، ما ادى في بعض المناطق الى "ليال استوائية"، بحسب ما أفاد معهد الارصاد السويدي.

وفي شمال النروج بلغت درجة الحرارة في لاكفور 35,6 متساوية مع الرقم القياسي الوطني المسجل في 1970 في نيسبين، بحسب ما اعلن معهد الارصاد الجوية.

كما أعلن المعهد تسجيل "ليال استوائية" في العديد من المناطق بجنوب النروج، وهي تعني درجات حرارة ليلية لا تقل عن 20 درجة.

وشهد شمال السويد موجة حر وسجلت درجة حرارة قياسية في مدينة ماركوسفينسكا (شمال) الجمعة بلغت 34,8 درجة، وهي أعلى درجة حرارة تسجل في السويد هذا العام.

وذكر خبير الارصاد الجوية جون جوربيلند "إنها اعلى درجة حرارة تسجل في الشمال منذ 1945، وهي ثالث أعلى درجة حرارة معروفة".