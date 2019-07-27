بالفيديو - بوتين يتفقد غواصة تاريخية غارقة تعود للحرب الوطنية العظمى

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استخدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مركبة غطس لتفقد حطام الغواصة الروسية "ش-308 سلمون" التي تعود إلى حقبة الحرب الوطنية العظمى.

ووصل عمق غوص المركبة إلى 50 مترا في مغامرة استمرت نصف ساعة في خليج فنلندا، وكان الهدف من الغطس بمركبة "C-Explorer 3.11"، المشاركة في عملية وضع لافتة تذكارية عرفانا لطاقم الغواصة الغارقة.

وشارك الرئيس الروسي بعدها انطباعاته مع الصحفيين، وشكر الفريق والغواصين الذين قاموا بتثبيت اللافتة التذكارية.

يذكر أن الغواصة "ش-308 سلمون" غرقت في خريف 1942 وعلى متنها 40 فردا، قبل أن يكتشف حطامها في شهر مايو من العام الماضي.